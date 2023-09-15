Engelsiz Filmler Festivali’nin Bu Yıla Özel Bölümü: İnsanlık Onuru

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıla özel düzenlenen bölümü İnsanlık Onuru’nda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 75. yılında öne çıkan insan hakları sorunlarına odaklanan bir film seçkisi sinemaseverlerle buluşacak. Festival programında seçkinin gösteriminin hemen ardından Selen Doğan, Gökçer Tahincioğlu, Bülent Tekin’in ve sinemasever izleyicilerin itirak edeceği Herkes İçin İnsan Hakları forumu gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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Kübra



Öğleden Sonra (Die Middag)



Sessizliği Gör (Mira el Silencio)



Vaha (Oasis)

