Yüzleşme, 30. Adana Altın Koza’da Yarışıyor

Filiz Kuka’nın yazıp yönettiği Yüzleşme bu yıl 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışıyor. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapan Yüzleşme, annesini kaybettikten sonra sert bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Hatice’nin, içine düştüğü gerilimli ikilemle başlıyor ve kadının rolü, görünmeyen sınırları, aile bağları ve yalnızlık kavramlarına yakından bakıyor. Bir kayıp üzerinden yaşanan hesaplaşmanın izini süren öykü bir yüzleşmeye kadar uzanıyor. Filmde Asiye Dinçsoy, Okan Urun, Nilay Erdönmez, Mutlu Güney, Tülay Bursa, Güneş Sayın, Mehmet Bilge Aslan, Fatih Sevdi ve Name Önal gibi oyuncular rol alıyor.

Basın Bülteni

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