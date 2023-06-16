23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Cumhuriyet ve Sinema Paneli Gerçekleşti

23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına özel düzenlenen Cumhuriyet ve Sinema konulu panel, beyazperdeye izini bırakmış çok sayıda ünlüyü ağırladı. Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Tamer Levent panele katılırken, kalemi ve oyunculuklarıyla Türk sinemasına unutulmaz eserler bırakmış yönetmen Yüksel Aksu, Fehmi Yaşar ve oyuncu Sennur Nogayla da panele katıldı.

Basın Bülteni

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