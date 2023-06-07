Yıldız Tezcan’ı Kaybettik

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da doğan Yıldız Tezcan, 1965 yılında Gönül Kuşum adlı ilk sinema filmini çevirdi. Ayrıca Kırık Saz, Kaldırım Meleği, Mahzun Gönüller, Yetimlerin Türküsü, Sevda Çiçeğim, İçimdeki Alev, Kimsesizim, Aşkın Gözyaşları, Kızım Duymasın, İki Yetime, Tatlı Meleğim gibi filmleriyle de hatırlanıyor. Tezcan’ın cenazesi, 08 Haziran 2023 Perşembe günü öğle vakti Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.