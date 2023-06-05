Nurhan Damcıoğlu’nu Kaybettik

Türk kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro, oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 05 Haziran 2023 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969 yılında kanto türü şarkı söylemeye başlayan Damcıoğlu, Yankesicinin Aşkı, Boyacı, Siyahlı Kadın, Tuzsuz Deli Bekir, Sayılı Kabadayılar, Kadın ve Balık, Babamız Eğleniyor adlı filmlerde rol aldı. Damcıoğlu’nın cenazesi, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.