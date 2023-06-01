Maske Filminin Nergis’i Nilay Deniz Hayranlarını Şaşırtmaya Hazırlanıyor

Ters köşelerle dolu Maske filminin başrolünde yer alan güzel oyuncu Nilay Deniz, filmde Nergis karakterine hayat veriyor. Deniz, yerli filmler arasında nadir rastlanan bir türe sahip olan Maske filmi için “Sürprizli bir iş, izleyince çok seveceksiniz.” sözleriyle sinema seyircisine seslendi. Cesur senaryosuyla baş döndürücü bir etki yaratacak filmde intikam hırsıyla gözü dönen Nergis’i canlandıran sanatçı başarılı performansıyla büyük beğeni toplayacak. Maske, Barış karakterinin çelişkili ruh hali ve kontrolünü sağlayamadığı duygularıyla hem kendisini hem de çevresindekileri sürüklediği ilginç olayları merkezine alıyor.

Basın Bülteni

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