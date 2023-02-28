Vatikan’ın Baş Şeytan Çıkarıcısı Peder Gabriel Amorth’un Gerçek Notlarından Senaryolaştırılan, Şeytanın Düşmanı 05 Mayıs’ta Vizyonda

Doğaüstü olaylara ilgi duyanların ve korku sineması hayranlarının merakla beklediği Şeytanın Düşmanı, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vatikan’ın Baş Şeytan Çıkarıcısı Peder Gabriel Amorth’un gerçek notlarından esinlenen filmde, Amorth’un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan’ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarması konu alınıyor. Yaşamı boyunca 100.000’den fazla şeytan çıkarma gerçekleştiren İtalyan rahip Amorth rolünde Russell Crowe’un yer aldığı filmde, ünlü oyuncuya Daniel Zovatto, Franco Nero ve Alex Essoe eşlik ediyor. Film 05 Mayıs’ta vizyona girecek.

Basın Bülteni

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