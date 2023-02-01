TRT Ortak Yapımı Mannu Çanakkale’de Filmi Vizyona Giriyor

Sevimli bir koala olan Mannu’nun, sahibi William ile birlikte çıktığı macera dolu serüveni için geri sayım başladı. Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanacak olan eğlenceli macerayı konu alan TRT ortak yapımı Mannu Çanakkale’de filmi 10 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Film, Cumhuriyet’in 100. yılında Çanakkale Zaferi’ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaracak. Film çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.

Basın Bülteni

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