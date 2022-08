Bir Yaz Gecesi Festivali’ni Hedonutopia ve The Away Days Şarkıları Kapatıyor

Bu yıl altıncısı gerçekleşen Bir Yaz Gecesi Festivali, 14 Ağustos Pazar akşamı sona eriyor. İstanbullulara açık havada ve yıldızların altında unutulmaz anlar yaşatan festivalde bu hafta, biletleri günler öncesinden tükenen Tatlı Budala (The Party) ve Tiffany’de Kahvaltı (Breakfast at Tiffany’s) adlı filmler, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Pazar akşamı gerçekleşecek kapanışı ise, elektronik ritimler ve melankolik melodilerle yüklü şarkılarıyla kendilerine sadık bir dinleyici kitlesi yaratmış indie – electoronic ikilisi Hedonutopia ve başarıları ülke sınırlarını aşmış indie rock ve dream pop grubu The Away Days birlikte gerçekleştirecekler.

Tatlı Budala (The Party)



Tiffany’de Kahvaltı (Breakfast at Tiffany’s)