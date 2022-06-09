Yıldıray Alkın’ın yönettiği ve Ayşen Nergis Baca, Sercan Boztepe, Havva Tuana Başaran, Özlem Yeşil, Selim Alkın ile Kadir Turan’ın oynadığı El Hass: Cinden Olan İnsandan Doğan, 09 Eylül 2022’de Chantier Films dağıtımıyla Parss Işık Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hakan ve Zeynep, çocukları Tuana ile çok mutlu bir aile hayatı sürerken Zeynep’in geçirdiği kâbuslar ve huzursuzlukları bu mutluluklarına darbe vurur. İçinde bulunduğu bu durumdan kurtulmaya çalışırken geçmişteki hatası nedeniyle cinler alemini kendisine musallat eden ve bununla yüzleşmek zorunda kalan Zeynep için yaşamak daha da içinden çıkmaz bir hale gelir.