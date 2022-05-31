Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden Öğrencilere Açık Çağrı: Genç Sinema Başvurularınızı Bekliyor

Gençlerle yürütülecek eğitim projelerine büyük önem veren Seyir Derneği, düzenleyeceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık bir çağrı yapıyor. Başvuuları kabul edilen 30 öğrenci festivalde Ayvalık’ta olacak, yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon gibi alanlarda profesyonellerin atölye çalışmalarına katılabilecekler.

Basın Bülteni

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