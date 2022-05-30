Bulut Tuncer’in yönettiği ve Melda Kaya, Soner Çelik, Mahmut Halimioğlu ile ?????’in oynadığı Bulut, 12 Ağustos 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Palmiye Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Türkiye’nin en büyük et kesim ve dağıtım şirketlerinden biri olan Keskin Et Gıda Üretim

Sanayi’nin gözlerden ırak bir insan mezbahası vardır. Kesimi gerçekleşen insan etleri belli lokantalara dağıtılarak zengin bir azınlığın hizmetine sunulur. Kesim işlemlerini yapan kasaplar zamanında ağır suçlar işleyip tımarhaneye kapatılmış kişilerden oluşmakta, kurbanlar tıpkı bir hayvan gibi ahırlarda tutulmaktadır.