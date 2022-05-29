Kült Filmlerinin Set Görüntüleri Kamera Arkası Sergisiyle Gün Yüzüne Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Kamera Arkası Sergisi, İstanbul Sinema Müzesi’nde açıldı. 1914’ten günümüze Muhsin Ertuğrul’dan Nazım Hikmet’e, Lütfi Akad’dan Atıf Yılmaz’a, Metin Erksan’dan Şerif Gören’e, Bilge Olgaç’tan Yılmaz Güney’e, Nuri Bilge Ceylan’dan Zeki Demirkubuz’a Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerin ses getiren filmlerinin set fotoğraflarının görüldüğü sergide, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Cahide Sonku’nun da aralarında bulunduğu sinemamızın kamera arkasında ait 100’den fazla fotoğraf yer aldı.

Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı) – Reis Çelik



Kerem Bürsin – Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı)



Mehmet Nuri Ersoy – Reis Çelik



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