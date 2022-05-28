Sinema Söyleşileri’nin İlk Konuğu Kerem Bürsin Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Sinema Söyleşileri başladı. Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşilerin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin oldu. Ömür Sabuncuoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Bürsin, Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema hakkında konuştu. Söyleşi öncesinde salonu ziyaret Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, söyleşiye katılan dinleyiciler ile kısa bir sohbet yaptı. Yıldız, Kerem Bürsin ve Ömür Sabuncuoğlu’na, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek sundu.

Ömür Sabuncuoğlu – Kerem Bürsin

