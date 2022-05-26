Osman Moustafa’nın yönettiği ve Zafer Altun, Seçkin Zenginler, Burçak Kabadayı ile Ebru Emre’nin oynadığı Köşk-ü Ammar, 10 Haziran 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Lotus Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir reklam ajansı bir köşkü ofis olarak kiralamıştır, çalışanlar bir yandan taşınmaya çalışırken bir yandan da akşamki kutlamaya hazırlanmaktadır. Yeni iş yerlerine girdikleri an onları bahçedeki mezar taşları ve bekçi Allahverdi karşılar. Bazıları huzursuz olsa da herkes gündelik dertleri ve akşamki eğlence ile meşguldür. Çalışanlar, patronun yasaklamış olmasına rağmen kutlamada içki içmeye başlayınca köşkte hareketlenmeler başlar.