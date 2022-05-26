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8. Balkan Panorama Film Festivali’nde Gösterimler Sürüyor

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8. Balkan Panorama Film Festivali’nin gösterim ve söyleşileri yoğun ilgi görerek devam ediyor. Dün Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan etkinlikte yönetmenliğini Aydın Orak’ın yaptığı Sabırsızlık Zamanı gösterildi. Gösterim sonrasında yapılan söyleşide yönetmen Aydın Orak ve filmin oyuncularından İştar Gökseven ve Rıza Sönmez seyircilerin sorularını cevaplandırdı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da festival yönetim ve katılımcılarını ziyaret etti. Ücretsiz yapılan gösterim ve söyleşiler 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

İştar Gökseven

Rıza Sönmez

Sali Saliji – Erhan Kılıç

Tuğrul Tülek – İnanç Konukçu – Sevgi Sevgi_Hirschhauser

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