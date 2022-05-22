8. Balkan Panorama Film Festivali Açılış Töreni Yapıldı

21 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir – Buca’da gerçekleştirilecek olan 8. Balkan Panorama Film Festivali’nin açılış ve onur ödülleri töreni dün akşam Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema sektöründen seçkin konuklar ve sinemaseverlerin katılımıyla yapıldı. Gecede sinemamızın sevilen oyuncusu Şerif Sezer’e Onur Ödülü takdim edildi. 27 Mayıs’a kadar devam edecek festivalde 9 Balkan ülkesinden seçkin filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Basın Bülteni

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Ahmet Misbah Demircan



Ahmet Misbah Demircan – Sali Saliji



Ahmet Misbah Demircan – Sali Saliji – Murat Tufan



Kani Beko



Sali Saliji



Sali Saliji



Şerif Sezer

