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8. Balkan Panorama Film Festivali Açılış Töreni Yapıldı

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21 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir – Buca’da gerçekleştirilecek olan 8. Balkan Panorama Film Festivali’nin açılış ve onur ödülleri töreni dün akşam Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema sektöründen seçkin konuklar ve sinemaseverlerin katılımıyla yapıldı. Gecede sinemamızın sevilen oyuncusu Şerif Sezer’e Onur Ödülü takdim edildi. 27 Mayıs’a kadar devam edecek festivalde 9 Balkan ülkesinden seçkin filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Ahmet Misbah Demircan

Ahmet Misbah Demircan – Sali Saliji

Ahmet Misbah Demircan – Sali Saliji – Murat Tufan

Kani Beko

Sali Saliji

Sali Saliji

Şerif Sezer

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