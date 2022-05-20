03 Haziran 2022 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Karanlık Madde

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İman Tahsin’in yönettiği ve Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Ogar ile Ahmet Pınar’ın oynadığı Karanlık Madde, 03 Haziran 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla 2Bros Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.
Adını kuantum fiziğinin en önemli terimlerinden biri olan Karanlık Madde’den alan, tamamı doğada geçen film bizi, başroldeki karakterlerin Aladağlar’da başlarına gelen olaylarla başbaşa bırakıyor. Karanlık Madde, gözle göremediğimiz ve elle tutamadığımız ama varlığını hissettiğimiz madde türü olarak tanımlanıyor. Can’ın gözünden izlediğimiz macera yaşananların ne kadarı gerçek ne kadarı değil bunu seyircinin yorumuna bırakıyor.

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