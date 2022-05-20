2. Diyarbakır Kısa Film Festivali Ertelendi

02 – 05 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2. Diyarbakır Kısa Film Festivali, Ekim 2022 tarihine ertelendi. Festivali organize eden Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (Disineder) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle: “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’ni, 2 – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında büyük bir heyecanla …”

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