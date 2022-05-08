10. Uluslararası Farklı Perspektifler Film Festivali

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Farklı Perspektifler Film Festivali (International Changing Perspectives Film Festival) 10. yılında 10 – 14 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından başarılı kısa filmler festival kapsamında dört gün boyunca AKM Yeşilçam Sineması’nda sinemasever izleyici karşısına çıkıyor. Çoğu kısa filmin dünya prömiyerinin yapılacağı festivalde film gösterimleri ve düzenlenecek etkinlikler ücretsiz yapılacak. Başladığı yıldan bu yana izleyicisine ve takipçilerine yeni bakış açıları sunmak için çabalayan festivalin 2022 yılı teması Kuşak olarak belirlendi.