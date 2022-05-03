Metin Özlen’i Kaybettik

Karagöz ustası Metin Özlen, 03 Mayıs 2022 Salı günü hayatını kaybetti. Metin Özlen, usta çırak ilişkisiyle yetişen bir hayali sanat ustası. 1940 yılında İstanbul’da doğdu. Karagöz yapım tekniğini dedesi Hayri Bey’den dinlediği hikâyeler ile öğrendi. Dedesi Hayali Hayri, hem Hayali Memduh’un, hem de Hayali Katip Salih’in yakın dostuydu. Bu nedenle Hayali Hayri, onlardan dolayı sahip olduğu tüm bilgi ve teknikleri, torunu Metin’e aktardı. Yönetmen – Yapımcı Galip Gültekin, 2009 yılında Özlen hakkında Yaşayan İnsan Hazineleri: Metin Özlen adlı bir belgesel yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.