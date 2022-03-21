3. Ulusal Kısa Film Festivali Ödül Töreni Kartal’da Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi’nin sinema sektörüne destek olmak amacıyla düzenlediği 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapıldı. 166 kısa filmin yarıştığı festivalin ödül töreninde, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer’e Onur Ödülü verildi. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer, festivalin jüri başkanlığını yapan ünlü yönetmen Derviş Zaim ile sinemaseverler katıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Umut Vadeden Genç Yönetmen Ödülü: Tufan Yılmaz (Pencere Ödülü)

Jüri Özel Ödülü: Anaoush (Deniz Telek), Şero (Mustafa Efelti)

1.lik Ödülü: Vesikalık (Ali Rıza Erdemir)

2.lik Ödülü: Ziyaretçi (Zafer Geyikçi)

3.lük Ödülü: Sar (Abdulselam Çakay)

Onur Ödülü: Nur Sürer