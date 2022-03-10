Dünya Festivallerinden Toplam 22 Ödülle Dönen Okul Tıraşı, 18 Mart’ta Vizyonda

Ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle adından söz ettiren Okul Tıraşı, 18 Mart 2022 Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen Ferit Karahan’ın ikinci uzun metrajlı filmi Okul Tıraşı, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Basın Bülteni

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