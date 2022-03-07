Institut Français Türkiye’nin Ankara (14 – 19 Mart), İstanbul (19 – 20 Mart / 26 – 27 Mart / 02 – 03 Nisan) ve İzmir (21 – 25 Mart) şubelerinde Mart ayı boyunca Frankofon Film Günleri düzenlenecek. Frankofoni İlkbaharı çerçevesinde Fransa, Avusturya, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Fas, İsviçre ve Tunus Büyükelçilikleri ile Belçika ve Tunus Konsoloslukları işbirliği ile yapılacak Frankofon Film Günleri’nde toplam 11 uzun metrajlı film ve kısa metrajlı filmler Türkçe altyazı ile gösterimde olacak. Sinemaseverler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Institut Français sinema salonlarında gerçekleşecek Frankofon Film Günleri’ne ücretsiz katılabilecek.

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