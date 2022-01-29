Şerafettin Gür’ü Kaybettik

Sinemamızın önemli yapımcılarından Şerafettin Gür, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Gür, Kurbanlık Katil, Vesikalı Yarim, Ses, Pehlivan, Düttürü Dünya, Yoksul başta olmak üzere sinemamızın ünlü eserlerinin yapımcısı oldu. Birlikte çalıştığı yönetmenler arasında Lütfi Ömer Akad, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten gibi önemli isimleri yer aldı. Yılmaz Güney’in sinemaya başlamasında büyük katkısı olmuştur. Gür’ün cenazesi, 30 Ocak 2022 Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.