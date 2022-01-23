12 Burç Bir Filmde Buluştu

Zodyak’ın 12 burcunu bir aşk hikâyesinde buluşturan Burçlar filmi, renkli oyuncu kadrosu, sıradışı hikâyesi ve astrolojiye getirdiği eğlenceli bakış akışıyla gökyüzünün büyülü dünyasını sinema perdesine taşıyacak. 11 Şubat’ta vizyona girecek film, yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini komik bir dille anlatacak. Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer’in başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Cengiz Küçükayvaz, Nedim Saban, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç da yer alıyor.

Basın Bülteni

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