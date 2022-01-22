41. İstanbul Film Festivali Ulusal Jürileri Belli Oldu

08 – 19 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma, Seyfi Teoman İlk Film, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı. Başvuruların 21 Ocak’ta sona erdiği festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanı Onur Ünlü olurken, Demet Evgar, Barış Özbiçer, İnci Eviner ve Marsel Kalvo jüri üyeleri oldu. Seyfi Teoman İlk Film Yarışması jürisinde Nisan Dağ, Cedric Succiavalli ve Çağıl Bocut; Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde Melis Behlil, Kıvılcım Akay ve Yunus Emre Yalçın; Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde Cihan Aslı Filiz, Aslı İnandık ve Malaz Usta var.

Basın Bülteni

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