Bozkurt Kuruç’u Kaybettik

Oyuncu, Yönetmen ve Öğretim Üyesi Bozkurt Kuruç, 16 Ocak 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. Ankara’da 1935 yılında doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100’den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999’da ABD Chicago’da Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye adlı eserini İngilizce olarak ABD’li oyuncularla sahneledi. Kuruç, 501 Numaralı Hücre, Fedailer Mangası, Tehlikeli Görev, Ankara Yollarında adlı sinema filmleri ile onlarca TV dizisinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.