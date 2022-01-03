Benden Ne Olur? Zengin Oyuncu Kadrosu ile Çok Konuşulacak

Yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, Aslı T. Kızmaz’ın kitabından sinemaya uyarladığı Benden Ne Olur?, 14 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Film, 21. yüzyılın modern kadının en eğlenceli temsilcisi Sertab Bal’ın birbirinden komik ve tanıdık maceralarını sinema salonlarına getiriyor. Filmin başrolünde Sertab Bal rolündeki Hazal Kaya’yla birlikte yakışıklı ve çapkın aktör Soner rolünde Onur Tuna ve sürpriz bir karakterle Enis Arıkan yer alıyor.

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