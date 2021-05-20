Disney’in Yepyeni Canlı Aksiyon Filmi Cruella’nın Dünya Prömiyerinden Kırmızı Halı Fotoğrafları Yayınlandı

Yönetmenliğini Craig Gillespie’nin üstlendiği ve başrollerini Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong ile Paul Walter Hauser’ın paylaştığı Cruella filminin dünya prömiyeri 18 Mayıs 2021 Salı günü Hollywood’un El Capitan Tiyatrosu’nda yapıldı. Oyuncular Emma Stone ve Kirby Howell Baptiste ile yönetmen Craig Gillespie kırmızı halıda poz verdiler. 1970’lerin Londra’sında punk rock devriminin ortasında geçen Cruella, tasarımlarıyla adını duyurmaya kararlı zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella adında genç bir dolandırıcıyı konu alıyor. Estella, onun haylazlık hevesini beğenen iki genç hırsızla arkadaşlık yapar ve birlikte Londra sokaklarında kendilerine yeni bir hayat kurarlar.

Basın Bülteni

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