Muharrem Erdemir’i Kaybettik

Gazeteci ve oyuncu Muharrem Erdemir, 07 Nisan 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Bir müddet Yeşilçam’ı Sevenler Derneği’nin kurucu üyesi olan ve bir müddet başkanlığını da yapan Erdemir, 19 Ekim 1964 tarihinde Sivas’ın İmranlı ilçesi, Boğanak Köyü’nde dünyaya geldi. Erdemir’in rol aldığı sinema filmleri arasında Hafız Yusuf Efendi, Sevgili Bebeklerim, Skandal, Beyza’nın Kadınları, Zincirbozan, Temel ile Dursun İstanbul’da Avanak Dedektör, Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk adlı filmler var. Erdemir’in cenazesi, 08 Nisan Perşembe günü köyünde toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.