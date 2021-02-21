Furkan Murat Kaya’yı Kaybettik

Kısa Film Yönetmeni, Yapım ve Kamera Asistanı Furkan Murat Kaya, 21 Şubat 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. CHP Beykoz Gençlik Kolları üyesi de olan Furkan Murat Kaya’nın 20 gün önce geçirdiği bademcik ameliyatının ardından bu sabah yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kardeşim Benim 2 adlı sinema filminde Yapım Asistanı olarak görev yapan 21 Aralık 1995 doğumlu Furkan Murat Kaya’nın cenazesi, 21 Şubat Pazar günü Paşabahçe 3. Sultan Mustafa Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz.