Serpil Barlas’ı Kaybettik

Türk pop müziği şarkıcısı, oyuncu Serpil Barlas, 20 Şubat 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Barlas, çocuk yaşlarda tiyatro oyunlarında rol aldıktan sonra çok genç yaşta müziği seçti, Erdal Gürel Orkestrası’nda profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı ve 1973’te Erdal Güler’le evlenerek yurtdışında müzik çalışmaları yaptı. 1976 yapımı Kanunun Kuvveti ve Tantana Kardeşler adlı filmlerde de oynayan Barlas, 1995 yılında da Kader adlı TV dizisinde rol aldı. Cenazesi, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek olan merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.