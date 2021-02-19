Toygun Ateş’i Kaybettik

Sinema, tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Toygun Ateş, 19 Şubat 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle vefat ettiği bildirilen sanatçı 02 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ateş, 1976 yılında Mağlup Edilemeyenler filmiyle sinemaya başladı. Seslendirme sanatçısı ve yönetmeni olarak çalıştı. Yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer alan Ateş’in rol aldığı filmler arasında Bizim Kız, Cemil Dönüyor, Suçumuz İnsan Olmak, Menekşeler Mavidir, Göç, Sevgili Oğlum gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.