Buğra Gülsoy’dan Kıyamet Sürprizi: İki Romanı Bir Araya Getiren İmzalı Özel Baskının Finalini Gülsoy’un Sesinden Dinleyin

Sevilen oyuncu, tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Buğra Gülsoy’un, Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet adlı romanlarını birleştirdiği Kıyamet romanının özel baskısı İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı. Gülsoy romanın finalini okurlar için seslendirdi. Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği özel baskıyı alan okurlar, kitapta yer alan QR kodunu okutarak romanın finalini Gülsoy’un sesinden dinleyebiliyorlar. Yazar, Kıyamet’te, Mekteb-i Sultani’nin, bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi’nin öğrencilerinden biri olan, ilk Türk boksör Sabri Mahir’in İstanbul’dan Nazi Almanyası’na uzanan hikâyesini anlatıyor.