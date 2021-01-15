Av’a İngiltere’den Ödül

Reykjavik, Nightstream USA ve Fright Fest UK gibi prestijli tür festivallerine katılan Emre Akay yönettiği Av filmi, Birmingham Cine – Excess’te En İyi Film ödülünü aldı. “Tür sinemasına ve aile içi şiddet kavramına yeni bir perspektif sunan” filmin kazandığı ödülde Akay’ın yönetmenliğinin yanı sıra başrol oyuncusu Billur Melis Koç’un güçlü performansının da altı çizildi. 2021’de Türkiye’de vizyona girmesi beklenen Av’ın festival yolculuğu Ocak’ta da İsrail’deki Utopia Film Festivali’yle sürecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.