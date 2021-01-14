Antakya 9. Uluslararası Film Festivali, 15 – 21 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleniyor. Antakya’nın mitolojik defne hikâyesinden esinlenerek festival ilk kez 2013 yılında Mehmet Oflazoğlu öncülüğünde düzenlendi. Festival, yerel belediyelerin ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarını alarak her yıl zenginleşen içeriğiyle yolculuğunu sürdürüyor. Medeniyetler şehri olarak bilinen Antakya, ruhuna uygun bir festivalle kış sezonun ilk günlerini renklendiriyor. Yaşam boyu başarı, onur ve emek ödülleriyle sinemanın değerli isimlerine saygı gösteriyor.

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