Gül Vergon’u Kaybettik

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncularından, seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Gül Vergon, 01 Ocak 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Gerçek adı Yurdagül Vergon olan sanatçı, 18 Nisan 1933 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınan Vergon’un çalıştığı sinema filmleri arasında Sevgili Öğretmenim, Kadifeden Kesesi, Bir Pınar ki, Yaralı Kurt, Ben Doğarken Ölmüşüm, Kalleş, Analar Ölmez, Kartal Pendik Gittik Geldik, Mağlup Edilmeyenler, Yalnız Adam, Ayrılık Kolay Değil, Boynu Bükük, Nikah Masası, Bataklıkta Bir Gün, Salvar Davası, Acı Ekmek, Tutku, Bir Kadın Bir Hayat, Alev Gibi, Sekreter, Asılacak Kadın, Düğün, Yuvasızlar, Yeşil Bir Dünya, Talih Kuşu gibi filmler var. Cenazesi, 02 Ocak 2021 Cumartesi günü Maslak Ayazağa Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilen merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.