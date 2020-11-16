Korku Evi (Yönetmen: Andrew Mecham)

Andrew Mecham ile Matthew Whedon’un yönettiği ve Addy Miller, Elizabeth Birkner, Jan Broberg ile Philip_Brodie’nin oynadığı Korku Evi (Behind You), 27 Kasım 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geçmişte ailelerini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına neden olan iki kız kardeşin hikâyesi. İki kardeş, uzaktaki teyzelerinin yanında yaşamaya gönderilirler. Kardeşler eve geldiklerinde beklenmedik bir durumla karşılaşırlar. Evde bulunan tüm aynaların üzeri kapatılmıştır. Yeni yaşamlarına alışmaya çalışan kardeşlerden küçük olan, kapısı sürekli kilitli tutulan bodrumda ne olduğunu merak etmeye başlar.