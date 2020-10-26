10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Belli Oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. Festivalin Danışma Kurulu 10. yılında Sinema Onur Ödülü’nü Agnieszka Holland, Akademik Onur Ödülü’nü Paulo Pinto de Albuquerque ve Sinemaya Katkı Ödülü’nü Uğur İçbak’a vermeyi kararlaştırdı. Bu yıl onuncusu 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler kamuoyuna açıklandı. Festival Direktörü Bengi Semerci tarafından yapılan açıklamaya göre belirlenen onur ödülleri 19 Kasım 2020 Perşembe günü yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Agnieszka Holland



Paulo Pinto de Albuquerque



Uğur İçbak

