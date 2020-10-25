Tom McGrath’ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt’ın seslendirdiği animasyon film Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business), 26 Mart 2021’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

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