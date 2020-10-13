Pilavüstü Aşk Filminin Provaları Başladı

Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği Pilavüstü Aşk filmi için ilk adım atıldı. Yakında Antalya’da çekimlerine başlanacak filmin okuma provası oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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