Lars Klevberg’in yönettiği ve Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan ile Keenan Tracey’in oynadığı Polaroid, 16 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir fotoğraf makinası bulan Bird, okuldaki arkadaşlarıyla birlikte bu makineyle fotoğraf çeker. Ancak tahmin edemeyecekleri ve bilmedikleri esrarengiz bir şey vardır. Bu eski polaroid marka makineden fotoğrafı çekilen herkes, makinedeki lanetli bir yaratık tarafından korkunç bir şekilde öldürülmektedir. Bird bu korkunç durumu fark ettiğinde laneti durdurup, bütün arkadaşlarını ve kendisini geç olmadan kurtarabilecek midir?