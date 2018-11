Bakımlı Mafya Babası Erkan Can

Usta isimleri buluşturan Hedefim Sensin filminde, Erkan Can, İstanbul’un arka sokaklarında sözü geçen bir mafya babası rolünde oynuyor. Karanlık bir dünyaya hakim olsa da Cavit (Erkan Can), manikür, pedikür yaptırmayı da ihmal etmiyor. Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can paylaştığı, yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği, Hedefim Sensin, 30 Kasım’da sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

