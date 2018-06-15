Güngör Özsoy’u Kaybettik

Sinemamıza set fotoğrafçısı, afiş tasarımcısı ve kamera asistanı olarak hizmet veren Güngör Özsoy, 15 Haziran 2018 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. Özsoy’un görev yaptığı filmler arasında Cani, Kınalı Yapıncak, Tatlı Günler, Kalbimin Efendisi, Gizli Kuvvet, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Bizim Aile, Süt Kardeşler, Son Hıçkırık, Tosun Paşa gibi filmler var. Güngör Özsoy’un cenazesi, 16 Haziran 2017 Cumartesi günü Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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