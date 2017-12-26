Mesut Uçakan Saygı Gecesi

Esenler Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, sinemamızda “beyaz sinema” kavramının öncülerinden yönetmen Mesut Uçakan için saygı gecesi düzenliyor. Türk Sineması’nın kilometre taşlarından, birçok projede yapımcı, yönetmen, senarist ve sinema yazarı olarak yer alan Uçakan bu yıl sinemada 40. yılını kutluyor. 29 Aralık 2017 Cuma günü, saat 20:00’de Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte sergi, belgesel gösterimi ve kitap tanıtımı yapılacak. 1954 yılında Kırıkkale’de doğan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Mesut Uçakan’ın önemli filmleri arasında Reis Bey, Yalnız Değilsiniz, Sonsuza Yürümek, İskilipli Atıf Hoca, Ölümsüz Karanfiller, Anne ya da Leyla, Anka Kuşu gibi filmler var.