4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, 3 Günlük Programın Ardından Ödül Töreniyle Sona Erdi

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca 12 – 14 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, üniversitenin 1 Eylül Yerleşkesi’ndeki 6 mekânda 88 film gösterimi ve 11 etkinliği kapsayarak yoğun ilgi gören dopdolu üç günlük programın ardından düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Önümüzdeki yıl uluslararası olması planlanan kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Ormandaki İhtiyar, En İyi Kurmaca Film Ödülü aldı.

Basın Bülteni

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Ödüller



Törenden

Rıza Oylum



Sidar Serdar Karakaş



Konuklar

