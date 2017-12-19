Günay Güner’i Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi emektar oyuncularından Günay Güner, 19 Aralık 2017 Salı günü hayatını kaybetti. Canlandırmış olduğu kavgacı karakterleriyle hatırlanan Güner’in rol aldığı filmler arasında Sinekli Bakkal, İki Eser, Malkoçoğlu, Kader Yolcuları, Kara Orkun, Parçala Behçet, Kin, Düğün, Gelin, Bitirim Kardeşler, Hayat Bayram Olsa, Irgat, Toprak Ana, Vurun Kahpeye, Kuma, Köyden İndim Şehire, Salako, Yatık Emine, Deli Yusuf, Selvi Boylum Al Yazmalım, Davaro, Kılıbık, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Katırcılar, Arabesk gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.