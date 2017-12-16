Ali Tekintüre’yi Kaybettik

Ünlü şarkılara sözleriyle hayat veren Ali Tekintüre, 15 Aralık 2017 Cuma günü hayatını kaybetti. 1978 yılında yazdığı Dilek Taşı adlı şarkının aynı isimle sinema filmi çekildi. Dilek Taşı’ndan başka Duyarmısın Feryadımı adlı şarkısının da aynı isimle sinema filmi çekilen Ali Tekintüre, Yavuz Figenli’nin yönettiği Yalnızlık Korkusu adlı filmin müzik ekibinde görev yaptı ve bestelerine katkıda bulundu. Cenazesi, 17 Aralık 2017 Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.