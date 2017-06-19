Falcon’un yönettiği ve Onursal Özokçu, Osman Ovalı, Durmuş Ünal ile Fırat Tanış’ın oynadığı Kiki ile Miki: Alatura, 21 Temmuz 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmod Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bulgaristan’da yaşayan Kiki ile Miki’nin plak çıkarıp meşhur olmak gibi tek bir hayalleri vardır. Saf olduklarından kendilerine Belçika’ya vize çıkmasını beklerler. Bu durumdan yararlanan köyün kurnazı Biznesmen Bayram, Belçika’da tanıdığı Plakçı Şehmuz’u ayarlar. Amacı Kiki ve Miki kardeşleri pazarlayarak, plak yapımcısı Şehmuz’dan yüklüce para koparmaktır. Kiki ve Miki köyüne ve yatalak annesine veda ederek Belçika yollarına düşer.